Brand in Autohaus richtet Millionenschaden an

Vellmar (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Autohaus nahe Kassel ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Die Ursache des Feuers in der Stadt Vellmar war zunächst unklar. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Eine Feuerwehrfrau wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.