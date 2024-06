Brand in Autohaus: Löscharbeiten abgeschlossen

Vellmar (dpa/lhe) - Nach dem Brand in einem Autohaus im nordhessischen Vellmar (Landkreis Kassel) sind die Löscharbeiten nach Angaben eines Polizeisprechers vom Mittwochmorgen abgeschlossen. Das Feuer war am frühen Dienstagabend ausgebrochen. Das Dach des Autohauses, auf dem eine Photovoltaikanlage installiert war, stand komplett in Flammen. Auch mehrere Autos wurden beschädigt. Rund 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Eine Feuerwehrfrau wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von rund einer Million Euro.