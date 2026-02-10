Feuerwehr im Einsatz

Brand beschädigt Lagerhalle in Kronau erheblich

Mitten in der Nacht lodern Flammen im Industriegebiet Kronau. Feuerwehrleute kämpfen noch am Morgen gegen Glutnester. Wie kam es zum Brand der Lagerhalle?

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu einem Brand im Industriegebiet von Kronau aus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu einem Brand im Industriegebiet von Kronau aus. (Symbolbild)

Kronau (dpa/lsw) - Ein Brand hat in der Nacht erheblichen Schaden an einer Lagerhalle in Kronau (Kreis Karlsruhe) verursacht. Die Flammen hätten von einem brennenden Holzstapel auf die Halle im Industriegebiet übergegriffen, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die insgesamt 48 Feuerwehrleute konnten den Hallenbrand löschen. Am Morgen waren die Einsatzkräfte laut einem Polizeisprecher noch mit dem Ablöschen von Glutnestern beschäftigt. Was den Brand verursacht hatte, war zunächst unklar. Auch die Höhe des Schadens konnten Feuerwehr und Polizei zunächst nicht beziffern. Laut Feuerwehr sei die Halle jedoch «erheblich beschädigt» worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brand bei Grillanzünder-Hersteller – Halle stark beschädigt
Brand in Alsfeld

Brand bei Grillanzünder-Hersteller – Halle stark beschädigt

Bei einem Brand in einer Lagerhalle für Grillanzünder in Alsfeld ist der Schaden erheblich. Die Ermittlungen zur Ursache laufen, die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

30.12.2025

Hunderte Feuerwehrleute löschen Großbrand in Hamburg
Notfälle

Hunderte Feuerwehrleute löschen Großbrand in Hamburg

Das Feuer bricht in einer Lagerhalle im Hafen aus. Gasbehälter explodieren. Brennende Trümmerteile setzen Grünflächen und Gebäude in Brand.

25.08.2025

Brand in Lagerhalle – 670.000 Euro Schaden im Odenwald
Feuerwehreinsatz

Brand in Lagerhalle – 670.000 Euro Schaden im Odenwald

Ein technischer Defekt an einem Sportboot soll ein Feuer in einer Lagerhalle im Odenwald ausgelöst haben. Mehr als hundert Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen.

19.08.2025

Hoher Sachschaden bei Hallenbrand in Sinntal
Brände

Hoher Sachschaden bei Hallenbrand in Sinntal

Eine landwirtschaftliche Halle brennt nieder. Der Schaden könnte im Million-Bereich liegen. Menschen und Tiere werden zum Glück nicht verletzt.

02.04.2025

500.000 Euro Schaden bei Brand in Lagerhalle
Ursache unklar

500.000 Euro Schaden bei Brand in Lagerhalle

Als die Feuerwehr ankommt, brennt die Lagerhalle in Kirchardt bereits lichterloh. Den Einsatzkräften gelingt es die Flammen zu löschen - aber der Schaden ist immens.

22.03.2025