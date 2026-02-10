Brand beschädigt Lagerhalle in Kronau erheblich
Mitten in der Nacht lodern Flammen im Industriegebiet Kronau. Feuerwehrleute kämpfen noch am Morgen gegen Glutnester. Wie kam es zum Brand der Lagerhalle?
Kronau (dpa/lsw) - Ein Brand hat in der Nacht erheblichen Schaden an einer Lagerhalle in Kronau (Kreis Karlsruhe) verursacht. Die Flammen hätten von einem brennenden Holzstapel auf die Halle im Industriegebiet übergegriffen, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.
Die insgesamt 48 Feuerwehrleute konnten den Hallenbrand löschen. Am Morgen waren die Einsatzkräfte laut einem Polizeisprecher noch mit dem Ablöschen von Glutnestern beschäftigt. Was den Brand verursacht hatte, war zunächst unklar. Auch die Höhe des Schadens konnten Feuerwehr und Polizei zunächst nicht beziffern. Laut Feuerwehr sei die Halle jedoch «erheblich beschädigt» worden.