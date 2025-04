Hoher Sachschaden bei Hallenbrand in Sinntal

Sinntal (dpa/lhe) - Bei einem Brand einer landwirtschaftlichen Maschinen- und Lagerhalle in Sinntal (Main-Kinzig-Kreis) ist ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wird er nach erster Beurteilung im hohen sechsstelligen, wenn nicht sogar im Million-Bereich angesetzt. Das Feuer war demnach am späten Nachmittag im Ortsteil Oberzell ausgebrochen und hatte sich in kurzer Zeit auf die gesamte Halle ausgebreitet.