Millionenschaden bei Brand von Lagerhalle

Sinntal (dpa/lhe) - Bei dem Brand der Lagerhalle im Main-Kinzig-Kreis ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. In der Halle hätten sich mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge und Maschinen befunden, sagte eine Polizeisprecherin in Offenbach. Die Ursache des Feuers sei weiterhin unklar, die Brandermittler seien auch am Donnerstag vor Ort. Das Feuer in Sinntal-Oberzell war am späten Mittwochnachmittag ausgebrochen und hatte sich rasch auf die gesamte Halle ausgebreitet. Dabei wurde das Dach, auf dem sich eine Photovoltaik-Anlage befand, nahezu komplett zerstört. Verletzt wurde niemand.