Millionenschaden bei Lagerhallenbrand in Südhessen

Modautal (dpa/lhe) - Nach dem Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Modautal (Kreis Darmstadt-Dieburg) gehen die Ermittler von einem Millionenschaden aus. Brandermittler untersuchten die ausgebrannte Halle bereits, konnten die Ursache des Feuers bislang aber noch nicht klären, wie die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mitteilte. Die Lagerhalle, in der Heuballen und landwirtschaftliche Geräte gelagert waren, war in der Nacht zum Sonntag in Vollbrand geraten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen niedrigen Millionenbetrag. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten.