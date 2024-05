Vollbrand in Lagerhalle in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einer Lagerhalle in Frankfurt ist am Samstagmittag ein größerer Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr sei im Stadtteil Griesheim aktuell mit einem Großaufgebot im Einsatz, teilte sie am Samstag auf X (ehemals Twitter) mit. Demnach stehe die Lagerhalle in Vollbrand. Ein Sprecher teilte mit, dass Feuerwehrleute derzeit von mehreren Seiten einen «Löschangriff» durchführten. Die Feuerwehr rief auf X auf, den Bereich zu meiden. Nutzerinnen und Nutzer in sozialen Medien beobachteten eine große, dunkle Rauchwolke.