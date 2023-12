Millionenschaden bei Lagerhallenbrand in Offenbach

Offenbach (dpa/lhe) - Beim Brand einer Lagerhalle in Offenbach ist am Montag nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund einer Million Euro entstanden. Die Ursache des Feuers sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Verletzt wurde niemand. Die Halle, in der Altmetallreste gelagert waren, habe komplett in Flammen gestanden und sollte kontrolliert abgebrannt werden. Die Löscharbeiten dürften sich nach Angaben der Sprecherin noch bis in die Nacht hinziehen. Anwohner seien per Rundfunkwarnmeldung gebeten worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.