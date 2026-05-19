Brandstiftung

Brand im Barbershop - Verdächtiger sitzt in U-Haft

Ein Feuer im Barbershop, ein Verdächtiger auf der Flucht. Nun ist der Mann gefasst. Die Ermittler suchen weiter nach dem Motiv.

Mehrere Wochen nach einem Brand in einem Barbershop ist ein Tatverdächtiger gefasst. (Symbolfoto) Foto: Niklas Treppner/dpa
Mehrere Wochen nach einem Brand in einem Barbershop ist ein Tatverdächtiger gefasst. (Symbolfoto)

Weingarten/Ravensburg (dpa/lsw) - Nach dem Brand in einem Barbershop in Weingarten (Landkreis Ravensburg) sitzt ein 30 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft - wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Ravensburg mit. Nach bisherigen Erkenntnissen stammt der Verdächtige aus dem Umfeld des Geschäftsbetriebs und flüchtete unmittelbar nach der Tat. Doch der Gesuchte wurde schließlich gefasst. 

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat von Anfang April und dem möglichen Motiv dauern an. Der Brand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses war am frühen Morgen ausgebrochen - und von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde nach früheren Angaben der Polizei niemand.

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