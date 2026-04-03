Kreis Ravensburg

Wohnhäuser in Weingarten nach Brand unbewohnbar

Viel Rauch und 500.000 Euro Schaden - das ist die Bilanz eines Feuers in Weingarten. Wie es jetzt für die Bewohner weitergeht.

Die Feuerwehr war bis in die Nacht mit Löscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Feuerwehr war bis in die Nacht mit Löscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild)

Weingarten (dpa/lsw) - Zwei Doppelhaushälften sind nach einem Brand im Kreis Ravensburg unbewohnbar. Eine 79 Jahre alte Bewohnerin wurde mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Alle anderen Bewohner seien bei Verwandten untergekommen. 

Den Angaben nach brannte am Donnerstag zuerst eines der Wohnhäuser in Weingarten, dann griffen die Flammen auf das zweite, angebaute Haus über. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden rund 500.000 Euro. Die Brandursache wird nun ermittelt.

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