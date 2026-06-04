Brand im Industriegebiet - tote Person gefunden
Unklare Brandursache und eine Leiche: Nach dem Feuer im Frankfurter Industriegebiet bittet die Polizei um Hinweise. Was bisher bekannt ist und was noch offen bleibt.
Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Industriegebiet in Frankfurt ist eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, müsse noch geprüft werden, ob die Person infolge des Feuers am Mittwochabend gestorben sei. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.
Gegen 22.00 Uhr sei die Feuerwehr zum Brandgeschehen im Auenbereich eines Industriegebäudes gerufen worden. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.