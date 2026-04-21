Ursache unklar

Brand im Wildpark Hanau – Drei Menschen leicht verletzt

Am Nachmittag werden die Rettungskräfte zur Fasanerie gerufen. Eine Scheune hatte Feuer gefangen.

Die Feuerwehr rückte aus, um die Scheune zu löschen. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die Feuerwehr rückte aus, um die Scheune zu löschen. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Im Wildpark Hanau sind bei einem Brand drei Menschen leicht verletzt worden. Am Nachmittag habe eine Scheune gebrannt, berichtete das Polizeipräsidium Südosthessen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien im Einsatz. 

«Nach bisherigem Erkenntnisstand zogen sich drei Personen leichte Verletzungen zu», hieß es am Abend. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Höhe des Sachschadens könne noch nicht beziffert werden. Die Ursache des Brandes sei bislang unklar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wissen über Wölfe - Wildpark lädt zum Aktionstag in Hanau
Freizeit

Wissen über Wölfe - Wildpark lädt zum Aktionstag in Hanau

Beim «Tag des Wolfes» wollen Experten mit Vorurteilen aufräumen und zeigen, wie etwa Schafherden geschützt werden können.

10.07.2025

«Ende einer Ära»: Wölfin Monja in Wildpark gestorben
Hanauer Wildpark Fasanerie

«Ende einer Ära»: Wölfin Monja in Wildpark gestorben

Sechs Tundrawölfe sorgten einst in der Alten Fasanerie bei den Wolfsheulnächten für eine einzigartige Stimmung. Nun ist auch die letzte Überlebende des Rudels tot.

14.10.2024

Tiere

Tundrawolf Aslan in Hanauer Wildpark Fasanerie gestorben

«Teamgeist, Zusammenhalt und Treue waren Aslan immer wichtiger als der Platz in der ersten Reihe», sagt Wildpark-Biologin Ebel, die den Wolf aufgezogen hat. Jetzt starb er in hohem Alter.

12.02.2024

Natur

Keine Wolfsheulnächte mehr im Hanauer Wildpark Fasanerie

Wölfin Monja hat ein Problem mit ihrem Bruder Aslan. Und daher keine Lust, mit ihm gemeinsam vor großem Publikum zu heulen. Das bedeutet das Ende für eine beliebte Vollmond-Veranstaltung.

17.12.2023

Ausfall einer Wasserpumpe

Feuerwehr versorgt Tiere im Hanauer Wildpark mit Wasser

08.06.2023