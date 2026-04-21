Brand im Wildpark Hanau – Drei Menschen leicht verletzt
Am Nachmittag werden die Rettungskräfte zur Fasanerie gerufen. Eine Scheune hatte Feuer gefangen.
Hanau (dpa/lhe) - Im Wildpark Hanau sind bei einem Brand drei Menschen leicht verletzt worden. Am Nachmittag habe eine Scheune gebrannt, berichtete das Polizeipräsidium Südosthessen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien im Einsatz.
«Nach bisherigem Erkenntnisstand zogen sich drei Personen leichte Verletzungen zu», hieß es am Abend. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Höhe des Sachschadens könne noch nicht beziffert werden. Die Ursache des Brandes sei bislang unklar.