Technischer Defekt

Brand in Autohaus - Schaden in Millionenhöhe

In der Ausstellungshalle eines Autohandels gerät ein Fahrzeug in Brand. Eine Mitarbeiterin möchte löschen, doch das gelingt nicht. Zahlreiche Autos werden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr löschte den Brand nach rund zwei Stunden. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Die Feuerwehr löschte den Brand nach rund zwei Stunden. (Symbolbild)

Sindelfingen (dpa/lsw) - Bei dem Brand eines Autohandels in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Ein Auto habe in einer Ausstellungshalle Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Grund dafür sei ein technischer Defekt.

Eine Mitarbeiterin versuchte zunächst mit einem Feuerlöscher zu löschen. Dies gelang nicht und es entwickelte sich viel Rauch. Nach rund zwei Stunden war der Brand durch die Einsatzkräfte gelöscht. Durch den entstandenen Ruß seien noch zahlreiche weitere Autos beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.

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