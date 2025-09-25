Leonberg

Geschätzt 440.000 Euro Schaden nach E-Auto-Brand

Ein mutmaßlicher Defekt an der Batterie des E-Autos löst einen heftigen Brand aus.

In einem Autohaus in Leonberg hat ein Feuer hohen Schaden angerichtet (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
In einem Autohaus in Leonberg hat ein Feuer hohen Schaden angerichtet (Symbolbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Feuer auf Gelände von Autohaus: vier Autos beschädigt
Feuerwehreinsatz

Feuer auf Gelände von Autohaus: vier Autos beschädigt

Auf dem Gelände eines Autohauses brennen mehrere Autos. Die Ursache ist noch unklar. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

10.09.2025

Diebstahl im Autohaus: Reifen von Neuwagen abmontiert
Kassel

Diebstahl im Autohaus: Reifen von Neuwagen abmontiert

Ein Mitarbeiter stört die Täter, den Großteil ihrer Beute müssen sie zurücklassen.

20.01.2025

Brand in Autohaus wohl wegen technischen Defekts
Kassel

Brand in Autohaus wohl wegen technischen Defekts

Bei dem Feuer im nordhessischen Vellmar ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus - möglicherweise im Bereich einer Solarstrom-Anlage.

12.06.2024

Polizei ermittelt

750.000 Euro Schaden bei erneutem Brand in Autohaus

08.06.2023

Kreis Böblingen

Auto kracht gegen sieben Neuwagen: 130.000 Euro Schaden

20.05.2023