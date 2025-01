Diebstahl im Autohaus: Reifen von Neuwagen abmontiert

Kassel (dpa/lhe) - Bislang unbekannte Täter haben auf dem Gelände eines Autohauses in Kassel die Räder samt Felgen von vier Neuwagen abmontiert und die Autos auf Pflastersteinen aufgebockt. Damit hätten sie einen Schaden von etwa 35.000 Euro angerichtet, teilte die Polizei mit. Beim Einladen der Reifen am Sonntagabend in ihren mitgebrachten Kleintransporter, an dem sie gestohlene Kennzeichen angebracht hatten, wurden sie laut Polizei von einem Mitarbeiter des Autohauses gestört. Die Täter flüchteten. Insgesamt erbeuteten sie vier Räder, die anderen zwölf ließen sie zurück.