Brand in Disco durch Feuerzeug
Gäste löschen mit ihren Getränken das Feuer. Der Tatverdächtigte wird festgenommen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einer Frankfurter Diskothek soll ein 33-Jähriger mit seinem Feuerzeug einen Brand ausgelöst haben. Der Mann habe sich gegen 2.30 Uhr im Bereich vor der Garderobe aufgehalten und getanzt, berichtete die Polizei. Dabei soll der Tatverdächtige die Dekoration in diesem Bereich mit dem Feuerzeug entzündet haben.
Die Dekoration wurde von Gästen mit ihren Getränken gelöscht. Verletzte gab es nicht. Die Polizei nahm den 33-Jährigen fest. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.