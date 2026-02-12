Gefängnisinsasse legt Feuer in seiner Zelle
Feueralarm hinter Gittern: Ein Insasse zündet einen Gegenstand in seiner Zelle an. Warum hatte der mutmaßliche Brandstifter ein Feuerzeug?
Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 27 Jahre alter Insasse soll in einem Gefängnis in Karlsruhe mutmaßlich ein Feuer in seiner Zelle gelegt haben. Nach Angaben der Feuerwehr brachten Mitarbeitende des Gefängnisses die vom Brand betroffenen Insassen in Sicherheit und leiteten erste Löschmaßnahmen ein.
Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und belüftete das Gebäude. Drei Insassen wurden dem Rettungsdienst leicht verletzt zur Untersuchung vorgestellt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.
Der 27 Jahre alte Brandstifter sei Raucher und habe deshalb die Erlaubnis gehabt, ein Feuerzeug in seiner Zelle aufzubewahren, teilte ein Polizeisprecher mit. Damit habe er einen Gegenstand in seiner Zelle in Brand gesteckt. Um welchen Gegenstand es sich handelt, sei noch unklar. Die Polizei ermittelt.