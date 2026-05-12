Dachstuhl brennt

Brand in Gaildorf verursacht 200.000 Euro Schaden

Mit neun Fahrzeugen rückte die Feuerwehr an: In Gaildorf stand ein Dachstuhl in Flammen.

Als das Feuer ausbrach, war niemand mehr im Haus. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Als das Feuer ausbrach, war niemand mehr im Haus. (Symbolbild)

Gaildorf (dpa/lsw) - Bei einem Brand in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein hoher Schaden entstanden. Es brannte im Dachstuhl eines Gebäudes, wie die Polizei mitteilte.

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Als das Feuer ausbrach, befanden sich demnach keine Menschen im Haus. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Nach ersten Schätzungen belaufe sich der Schaden auf rund 200.000 Euro. Warum es brannte, sei noch unklar.

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