Brand in Gaildorf verursacht 200.000 Euro Schaden
Mit neun Fahrzeugen rückte die Feuerwehr an: In Gaildorf stand ein Dachstuhl in Flammen.
Gaildorf (dpa/lsw) - Bei einem Brand in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein hoher Schaden entstanden. Es brannte im Dachstuhl eines Gebäudes, wie die Polizei mitteilte.
Als das Feuer ausbrach, befanden sich demnach keine Menschen im Haus. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Nach ersten Schätzungen belaufe sich der Schaden auf rund 200.000 Euro. Warum es brannte, sei noch unklar.