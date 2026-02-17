Brand in Hotelküche - zwei Verletzte
Feuer im 1. Obergeschoss: Zwei Menschen werden bei einem Brand in einem Stuttgarter Hotel leicht verletzt. Wie der Feuerwehreinsatz verlief.
Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Stuttgarter Hotel sind zwei Menschen leicht verletzt worden - einer von ihnen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer war am späten Nachmittag in einer Küche im 1. Obergeschoss des Wohn- und Geschäftsgebäudes in Bad Cannstatt ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.
Weil das Objekt als Hotel genutzt werde, wurden mehrere Feuerwehrfahrzeuge sowie der Rettungsdienst und die Polizei zur Einsatzadresse alarmiert. Die Bewohner hatten das Gebäude dann aber schon selbstständig verlassen, wie es hieß. Die zwei Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt.