Brand in Jugendtreff verursacht Schaden von 100.000 Euro

Bernstadt (dpa/lsw) - Nach einer Veranstaltung sind die Räume eines Jugendtreffs in Bernstadt (Alb-Donau-Kreis) in Brand geraten. Das Feuer habe sich auf den gesamten Jugendtreff erstreckt, sagte ein Polizeisprecher. Eine Scheibe des Gebäudes sei eingeschlagen worden. In der Nähe habe sich ein junger Mann mit blutenden Wunden aufgehalten. Ob er mit dem Brand in Verbindung stehe, sei allerdings noch unklar.