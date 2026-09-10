Notfälle

Brand in Lörracher Haus - fünf Menschen in Krankenhaus

Die Feuerwehr rettet zehn Personen aus akuter Gefahr. Der Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Fünf Menschen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Fünf Menschen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Lörrach (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lörrach sind am Abend mehrere Menschen aus dem Gebäude gerettet worden. Fünf Bewohner kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie es von der Feuerwehr hieß. Nach ersten Schätzungen entstand demnach ein hoher sechsstelliger Sachschaden. 

Das Feuer wurde nach Polizeiangaben um 19.30 Uhr gemeldet und war gegen 20.15 Uhr gelöscht. Die Freiwillige Feuerwehr sei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort gewesen und habe den Brand schnell unter Kontrolle bekommen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr seien zehn Menschen an den Fenstern in akuter Not gewesen, sagte der Leiter der Feuerwehr Lörrach, Michael Ortlieb. Sie seien mit zwei Drehleitern gerettet worden. 

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Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Wohnungen in zwei benachbarten Häusern nach Polizeiangaben geräumt. Für die Bewohner des Brandobjekts, deren Wohnungen nicht mehr bewohnbar seien, organisiere die Stadt Lörrach eine vorübergehende Unterbringung. Während des Einsatzes wurden mehrere Straßen gesperrt.

Die Brandursache ist nach Polizeiangaben Gegenstand der laufenden Ermittlungen und bislang nicht bekannt.

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