Brand in Mehrfamilienhaus - Bewohnerin verletzt

Griesheim (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Griesheim ist eine Bewohnerin verletzt worden. Sie sei mit Atemwegsbeschwerden zur Behandlung in eine Klinik gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit. Das Feuer war am frühen Dienstagabend durch einen Gegenstand ausgebrochen, der auf einem angeschalteten Herd lag. Der Bewohner der betroffenen Wohnung löschte das Feuer. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.