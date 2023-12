Brand in Langenselbold: Bewohnerin lebensgefährlich verletzt

Langenselbold (dpa/lhe) - Der Zustand einer bei einem Brand in einem Wohnhaus in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) schwer verletzten Frau hat sich über Nacht etwas stabilisiert. Die 77 Jahre alte Bewohnerin des Hauses war am Donnerstagabend mit lebensbedrohlichen Brandverletzungen in eine Klinik gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei in Offenbach am Freitag.