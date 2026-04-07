Brand in Mehrfamilienhaus führt zu 250.000 Euro Schaden

Zimmern ob Rottweil (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zimmern ob Rottweil (Landkreis Rottweil) ist ein Schaden in Höhe von rund 250.000 Euro entstanden. Der Brand am Ostermontag sei in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Aufgrund der starken Rauchentwicklung seien nun drei Wohnungen in dem Haus nicht mehr bewohnbar. Verletzt worden sei niemand. Die Brandursache sei noch unklar.