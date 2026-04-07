Feuerwehr

Brand in Mehrfamilienhaus führt zu 250.000 Euro Schaden

Bewohner eines Hauses in Zimmern ob Rottweil hatten Glück im Unglück: Bei einem Brand im Haus wurde niemand verletzt. Wo der Brand entstand und wie viele Wohnungen nicht mehr bewohnbar sind.

Ein Brand in Zimmern ob Rottweil in einem Mehrfamilienhaus am Ostermontag sorgte für einen hohen Sachschaden. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Ein Brand in Zimmern ob Rottweil in einem Mehrfamilienhaus am Ostermontag sorgte für einen hohen Sachschaden. (Symbolbild)

Zimmern ob Rottweil (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Zimmern ob Rottweil (Landkreis Rottweil) ist ein Schaden in Höhe von rund 250.000 Euro entstanden. Der Brand am Ostermontag sei in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Aufgrund der starken Rauchentwicklung seien nun drei Wohnungen in dem Haus nicht mehr bewohnbar. Verletzt worden sei niemand. Die Brandursache sei noch unklar.

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