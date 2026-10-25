Brand in Mehrfamilienhaus verursacht hohen Schaden

Neuenbürg (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Neuenbürg (Enzkreis) ist ein Schaden von geschätzten 600.000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Das Feuer war demnach morgens aus bislang ungeklärter Ursache unterhalb des Dachgeschosses ausgebrochen und hatte anschließend auf das Obergeschoss übergegriffen. Die Feuerwehr, die mit mehr als 100 Kräften und über 20 Fahrzeugen im Einsatz war, konnte den Brand wenige Stunden später vollständig löschen.

Hinweise auf eine Straftat liegen laut Polizei derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.