Brand in Obdachlosenunterkunft in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Eine Obdachlosenunterkunft in Bad Hersfeld ist nach einem Brand in der Nacht zum Sonntag nicht mehr bewohnbar. Verletzte habe es keine gegeben, teilte die Polizei mit. Die sechs Bewohner seien in einer Notunterkunft untergebracht worden. Ein Zimmer habe vollständig in Flammen gestanden, als die Feuerwehr eintraf. Eine Brandursache sei bislang nicht bekannt. Die Beamten schätzen die Schadenshöhe auf mehrere zehntausend Euro.