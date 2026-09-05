Feuerwehreinsatz

Brand in Restaurant am Konstanzer Bahnhof

Dichter Rauch am Konstanzer Bahnhof: Die Feuerwehr kämpft unter Atemschutz gegen Flammen in einem Restaurant im historischen Stadtzentrum.

Die Küche des Restaurants wurde bei dem Brand beschädigt. Foto: ---/Feuerwehr Konstanz/dpa
Die Küche des Restaurants wurde bei dem Brand beschädigt.

Konstanz (dpa/lsw) - Dichter Rauch hat in der Nähe des Konstanzer Bahnhofs für einen großen Feuerwehreinsatz gesorgt. In einem Gastronomiebetrieb im historischen Stadtzentrum brannten Teile der Lüftungsanlage und ein Anbau im Bereich der Küche, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte wurden am Morgen zu einem Kaminbrand alarmiert, vor Ort wurde die Alarmstufe jedoch erhöht. Bereits während der Anfahrt der Feuerwehr war viel Rauch zu sehen. Insgesamt 13 Fahrzeuge waren schließlich im Einsatz, um den Brand zu löschen.

Unter Atemschutz bekämpften mehrere Feuerwehrtrupps die Flammen. Sie konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, hieß es. Menschen wurden im Restaurant und in den angrenzenden Gebäuden nicht verletzt. Die Häuser wurden auf Kohlenmonoxid kontrolliert und anschließend belüftet.

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