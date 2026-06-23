Blaulicht

Traktor steht bei Reichelsheim in Flammen

Der Alarm kommt zur Mittagszeit – ausgerechnet bei heißen Temperaturen.

Auf einer Wiese bei Fränkisch-Crumbach beziehungsweise Michelbach war am Montagmittag ein Traktor in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Reichelsheim
Auf einer Wiese bei Fränkisch-Crumbach beziehungsweise Michelbach war am Montagmittag ein Traktor in Brand geraten.
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