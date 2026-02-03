Reichelsheim: Dachgeschosswohnung steht in Flammen
Eine Dachgeschosswohnung in Reichelsheim hat am Montagabend gebrannt. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.
Reichelsheim. Eine Dachgeschosswohnung im Reichelsheimer Ortsteil Klein-Gumpen hat am Montagabend gebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Zeugen hatten den Brand in einem Mehrfamilienhaus „Am Eichelberg“ gegen 20.15 Uhr gemeldet. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden nun von der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) übernommen. (heh)