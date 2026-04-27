Brand in Scheune: Schaden von mehreren zehntausend Euro
Rund 100 Heuballen und eine Scheune geraten im Kreis Darmstadt-Dieburg in Brand. Die Ursache ist noch unklar.
Bickenbach (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einer Scheune im Kreis Darmstadt-Dieburg ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Es seien am Montagmittag in Bickenbach rund 100 Heuballen in Brand geraten, die in der Scheune gelagert worden seien, teilte die Polizei mit.
Sowohl die Heuballen als auch die Scheune brannten den Angaben zufolge vollständig. Die Feuerwehr habe umfangreiche Löscharbeiten eingeleitet. Verletzt worden sei niemand. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Einsatzmaßnahmen dauern demnach an.