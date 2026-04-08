Feuerwehreinsatz

Scheune in Vollbrand: 1,75 Millionen Euro Schaden

In einer Halle mit Heuballen bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild)

Ranstadt (dpa/lhe) - Auf einem Aussiedlerhof in Ranstadt (Wetteraukreis) steht eine Scheune in Vollbrand. Die Polizei geht in einer ersten Schätzung von einem Sachschaden von 1,75 Millionen Euro aus. Wie sie mitteilte, brach das Feuer gegen 09:00 Uhr im Ortsteil Ober-Mockstadt aus. 

Zu diesem Zeitpunkt seien in der Halle Heuballen umgeladen worden. Auch ein Teleskoplader und ein Lkw seien den Flammen zum Opfer gefallen. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

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