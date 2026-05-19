Reichelsheim

„Er war bürgernah im besten Sinne“

Nachruf: Der Reichelsheimer Bürgermeister Stefan Lopinsky ist im Alter von 62 Jahren gestorben.

Er wollte seine letzte Amtszeit bis Dezember 2026 noch beenden, doch aufgrund einer schweren Krankheit starb jetzt der Reichelsheimer Bürgermeister Stefan Lopinsky. Foto: Landratsamt Erbach
Er wollte seine letzte Amtszeit bis Dezember 2026 noch beenden, doch aufgrund einer schweren Krankheit starb jetzt der Reichelsheimer Bürgermeister Stefan Lopinsky.
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