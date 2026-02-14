Fürth

Alarm in Weschnitz: Fürther Feuerwehr bei Brand im Einsatz

Die Einsatzkräfte werden am frühen Samstagnachmittag zu einem Kaminbrand gerufen.

Ein Kaminbrand in Weschnitz rief am Samstagnachmittag die Fürther Feuerwehr auf den Plan. Foto: Fritz Kopetzky
Ein Kaminbrand in Weschnitz rief am Samstagnachmittag die Fürther Feuerwehr auf den Plan.

Fürth/Weschnitz. Kurz nach 14 Uhr wurde an diesem Samstag die Fürther Feuerwehr alarmiert. Im Ortsteil Weschnitz war ein Feuer gemeldet worden. Neben den Einsatzkräften der Weschnitzer Ortsteilwehr brachen wenige Minuten später gleich mehrere Löschfahrzeuge von der Feuerwehr Fürth Mitte auf. Am Brandort angekommen, stellte sich das Feuer als ein Kaminbrand dar. Bis 16.30 Uhr waren die Brandschützer noch weiter vor Ort im Einsatz, weitere Informationen dazu folgen noch.

Mit einem Großaufgebot waren die Feuerwehren in Weschnitz angerückt. Foto: Fritz Kopetzky
Mit einem Großaufgebot waren die Feuerwehren in Weschnitz angerückt.

