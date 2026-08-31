Brand in Restaurant in Wiesbaden - ein Verletzter

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Brand in der Küche eines Restaurants in Wiesbaden ist ein Beschäftigter verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Löschen des Feuers sei komplizierter gewesen als zunächst angenommen. Eine besondere Herausforderung war demnach der Umgang der Einsatzkräfte mit einer Fritteuse. Deren Abkühlung gestaltete sich schwierig.