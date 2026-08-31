Flammen in Küche

Brand in Restaurant in Wiesbaden - ein Verletzter

In der Küche des Lokals bricht ein Feuer aus. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr gibt es mehrere Herausforderungen.

Die Feuerwehr war von einer automatischen Brandmeldeanlage alarmiert worden. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehr war von einer automatischen Brandmeldeanlage alarmiert worden. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Brand in der Küche eines Restaurants in Wiesbaden ist ein Beschäftigter verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Löschen des Feuers sei komplizierter gewesen als zunächst angenommen. Eine besondere Herausforderung war demnach der Umgang der Einsatzkräfte mit einer Fritteuse. Deren Abkühlung gestaltete sich schwierig. 

Die Feuerwehr war am späten Montagnachmittag von einer automatischen Brandmeldeanlage alarmiert worden, wie sie mitteilte. Das offene Feuer konnte zunächst zügig gelöscht werden. Im weiteren Einsatzverlauf zeigte sich aber, dass auch Bereiche unterhalb einer Zwischendecke betroffen waren. Zudem wurde eine Rauchentwicklung im Dachbereich festgestellt, wie es hieß. Deshalb eilten weitere Einsatzkräfte zu dem Lokal am Kochbrunnenplatz.

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