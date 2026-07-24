Restaurant steht in Flammen - auch Gasflaschen brennen

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Restaurant ist in der Nacht in Stuttgart weitgehend ausgebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, waren dabei auch mehrere Gasflaschen in Brand geraten. Eine Explosion konnte aber verhindert werden.

Um die letzten Glutnester zu löschen, räumten Einsatzkräfte Teile des Restaurants aus und brachen Wände auf. Verletzt wurde niemand, wie es weiter hieß. Zur Höhe des Schadens und der Brandursache war zunächst nichts bekannt.