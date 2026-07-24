Brand in Landeshauptstadt

Restaurant steht in Flammen - auch Gasflaschen brennen

Mehrere Notrufe gehen bei der Feuerwehr ein. Ein Restaurant steht komplett in Flammen. Darin auch mehrere Gasflaschen.

Feuerwehrleute löschen die Flammen in dem Restaurant. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Feuerwehrleute löschen die Flammen in dem Restaurant. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Restaurant ist in der Nacht in Stuttgart weitgehend ausgebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, waren dabei auch mehrere Gasflaschen in Brand geraten. Eine Explosion konnte aber verhindert werden. 

Um die letzten Glutnester zu löschen, räumten Einsatzkräfte Teile des Restaurants aus und brachen Wände auf. Verletzt wurde niemand, wie es weiter hieß. Zur Höhe des Schadens und der Brandursache war zunächst nichts bekannt.

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