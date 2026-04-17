Heidelberg

Gasflaschen explodieren in Wohnung – Frauen schwer verletzt

Beim Kochen mit Gasflaschen kommt es in einer Heidelberger Wohnung zu einer Explosion. Zwei Frauen werden schwer verletzt, ein Mann leicht. Die Ursache ist noch unklar.

Die Feuerwehr löschte das Feuer. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Feuerwehr löschte das Feuer. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) -  Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Heidelberg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Frauen im Alter von 24 und 28 Jahren wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein 31-Jähriger wurde leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Bewohner sollen in der Wohnung mit Gasflaschen gekocht haben, als es zu der Explosion kam. 

Weshalb die Flaschen explodierten, blieb zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach der Explosion hatten alle Bewohner das Haus verlassen. Das Feuer griff nicht auf weitere Räume in der Wohnung über. Eine Schadenssumme war bislang nicht bekannt.

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