Explosion auf ehemaliger Tankstelle: Ursachen noch unklar

Oberzent/Darmstadt (dpa/lhe) - Die Ursache der Explosion auf einem ehemaligen Tankstellengelände in Südhessen ist noch unklar. Ausgegangen sei die Explosion bei Bauarbeiten am Mittwoch von einem Tank in Oberzent-Beerfelden im Odenwaldkreis, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bereits am Mittwochnachmittag wurde der Tank demnach mit Beton gefüllt, um eine weitere Gefahr auszuschließen.