Unfall auf Tankstellengelände: Mitarbeiter stirbt

Erlensee (dpa/lhe) - Ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Erlensee ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. Der 57-Jährige sei am Sonntagvormittag zu den Zapfsäulen gelaufen und dabei offensichtlich von einem Autofahrer übersehen worden, der nach dem Tanken losgefahren sei, teilte das Polizeipräsidium in Offenbach mit. Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er von dem Unglücksort im Main-Kinzig-Kreis in eine Frankfurter Klinik geflogen. Dort starb er. Es wurde ein Gutachter beauftragt, der den genauen Unfallhergang und die -ursache klären soll.