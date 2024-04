51 Jahre alter Autofahrer kommt in Erlensee ums Leben

Erlensee (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf einer Landstraße in der Nähe von Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) ist am Sonntag ein 51 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Seine beiden Beifahrerinnen im Alter von 49 und 67 Jahre wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die jüngere Frau kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Ursache für den Unfall, bei dem der Mann mit seinem Kleinwagen von der Fahrbahn abkam, ist bisher unklar. Wegen der Bergungsarbeiten war die Straße in Richtung Hanau teilweise voll gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.