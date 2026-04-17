Heidelberg: Mehrfamilienhaus in der Südstraße brennt
In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Heidelberg ist ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort.
Heidelberg. Ein Mehrfamilienhaus im Heidelberger Stadtteil Südstadt steht in Flammen. Wie die Polizei berichtet, ist der Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss in der Kirchgartenstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des rettungsdienstes und der Polizei befinden sich im Einsatz. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Über die Ursache und das Schadensausmaß liegen zunächst keine Informationen vor. (heh)