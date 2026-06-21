Brände

Brand in Sägewerk - hoher Sachschaden

Ein Defekt an einem Radlader soll einen Brand in einem Sägewerk ausgelöst haben. Der Sachschaden ist sechsstellig.

Bei dem Brand entstanden rund 200.000 Euro Sachschaden. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bei dem Brand entstanden rund 200.000 Euro Sachschaden. (Archivbild)

Aalen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Sägewerk in Ellwangen (Ostalbkreis) ist ein Sachschaden von rund 200.000 Euro entstanden. Ein Mensch sei durch Rauch leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ausgelöst wurde das Feuer am Samstag vermutlich durch einen technischen Defekt an einem in einer Halle stehenden Radlader. In der Folge gerieten dort gelagerte Holzspäne in Brand. Die Feuerwehr Ellwangen war mit 52 Einsatzkräften im Einsatz.

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