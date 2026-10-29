Brand in Schnellrestaurant – Einkaufszentrum dicht
Rauch in einem Schnellrestaurant löste im Breuningerland Ludwigsburg am Morgen Feueralarm aus. Mehrere hundert Besucher mussten das Einkaufszentrum verlassen – wann sie zurückkönnen, ist noch offen.
Ludwigsburg (dpa/lsw) - Wegen eines Brandes in einem Schnellrestaurant in einem Einkaufszentrum in Ludwigsburg mussten mehrere hundert Besucher das Gebäude verlassen. Am Morgen kam es dort zu einer Rauchentwicklung und daraufhin zu einem Feueralarm.
Wo der Brand in dem Restaurant im Breuningerland ausbrach, blieb zunächst unklar. Das Feuer wurde gelöscht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Feuerwehr war am Vormittag dabei, das Gebäude zu belüften, damit Besucher es wieder betreten können. Wie hoch der Schaden ist, blieb noch unklar. Verletzte gab es nach bisherigen Informationen keine.