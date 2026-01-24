Feuerwehr

Feuer an Einkaufszentrum verursacht hohen Schaden

Rauch zieht in ein Einkaufszentrum. Die Brandmeldeanlage löst aus, die Kunden verlassen das Gebäude.

Die Feuerwehr rückte aus. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr rückte aus. (Symbolbild)

Filderstadt (dpa/lsw) - An einem Einkaufszentrum in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist ein Feuer ausgebrochen, das einen geschätzten Schaden von Hunderttausenden Euro verursacht hat. Nähere Angaben zu der Höhe des Schadens lagen zunächst nicht vor. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Feuer war am Freitag im Außenbereich des Einkaufszentrums ausgebrochen. Dort seien gelagerte Waren aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. 

Es habe sich starker Rauch entwickelt, der ins Gebäude zog. Die Brandmeldeanlage löste laut Sprecher aus und die noch anwesenden Kunden verließen das Gebäude. Feuerwehrleute rückten in den Stadtteil Bernhausen an und löschten das Feuer. Weitere Details nannte der Polizeisprecher zunächst nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Feuer in Mehrparteienhaus - 13 Leichtverletzte durch Rauch
Brände

Feuer in Mehrparteienhaus - 13 Leichtverletzte durch Rauch

Im Obergeschoss eines Wohnhauses in Hockenheim bricht ein Feuer aus. Die Feuerwehr rückt an, evakuiert das Gebäude und löscht. Probleme bereitete vor allem der Rauch.

06.04.2025

Feuerwehr-Einsatz in Rimbach: Rauch im "Bistro"
Rimbach

Feuerwehr-Einsatz in Rimbach: Rauch im "Bistro"

Starker Rauch, der aus dem "Bistro" drang - das rief am Montagmorgen in Rimbach die Feuerwehr auf den Plan

11.11.2024

Nach Brand von Feuerwache: Debatte um Brandmeldeanlage
Zerstörerisches Feuer

Nach Brand von Feuerwache: Debatte um Brandmeldeanlage

Nach dem Brand in der Feuerwache von Stadtallendorf stellt sich die Frage, ob eine Brandmeldeanlage die Zerstörung des Standortes hätte verhindern können. Gesetzlich vorgeschrieben ist sie nicht.

17.10.2024

Feuer verursacht hohen Schaden an Fachwerkhaus
Mittelhessen

Feuer verursacht hohen Schaden an Fachwerkhaus

In Lohra bricht ein Brand in einem Wohnhaus aus. Kurz darauf steht das ganze Dach in Flammen. Was das Feuer ausgelöst hat, ist bislang nicht bekannt.

12.03.2024

Feuerwehreinsatz

Einkaufszentrum wegen Brandes geräumt

21.03.2023