Brand in Seniorenwohnung – Mehrere Bewohner evakuiert
In einem Zimmer einer Seniorenwohnung in Offenbach bricht ein Feuer aus. Mit einer Drehleiter müssen die Rettungskräfte mehrere Menschen in Sicherheit bringen.
Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Haus für altersgerechtes Wohnen in Offenbach ist ein Bewohner schwer verletzt worden. Knapp zwei Dutzend weitere Senioren mussten von Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war nachts aus noch ungeklärten Gründen in einer Wohnung des vierstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Die dort wohnende Person erlitt schwere Brandverletzungen und wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zwei weitere Senioren wurden am Einsatzort von Sanitätern behandelt, danach aber entlassen.
Sieben Bewohner mussten von den Einsatzkräften mit einer Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt werden. Da das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, seien die Türen in dem Gebäude geschlossen gewesen und der Rauch habe sich nicht so stark ausbreiten können, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Als die Flammen gelöscht waren, konnten fast alle Bewohner wieder in ihr Zuhause zurückkehren. Die Brandwohnung ist allerdings vorerst nicht mehr bewohnbar. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Informationen.
In dem Gebäude befinden sich Wohnungen, die Senioren das Leben im Alter erleichtern sollen. Im Gegensatz zu Pflegeheimen oder Angeboten des betreuten Wohnens gebe es dort keine Pflegekräfte, sagte der Feuerwehrsprecher.