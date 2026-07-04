Feuerwehr im Einsatz

Brand in Seniorenwohnung – Mehrere Bewohner evakuiert

In einem Zimmer einer Seniorenwohnung in Offenbach bricht ein Feuer aus. Mit einer Drehleiter müssen die Rettungskräfte mehrere Menschen in Sicherheit bringen.

Mit einer Drehleiter wurden Senioren aus dem Haus gerettet. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Mit einer Drehleiter wurden Senioren aus dem Haus gerettet. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Haus für altersgerechtes Wohnen in Offenbach ist ein Bewohner schwer verletzt worden. Knapp zwei Dutzend weitere Senioren mussten von Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war nachts aus noch ungeklärten Gründen in einer Wohnung des vierstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Die dort wohnende Person erlitt schwere Brandverletzungen und wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zwei weitere Senioren wurden am Einsatzort von Sanitätern behandelt, danach aber entlassen. 

Sieben Bewohner mussten von den Einsatzkräften mit einer Drehleiter aus ihren Wohnungen geholt werden. Da das Feuer in der Nacht ausgebrochen war, seien die Türen in dem Gebäude geschlossen gewesen und der Rauch habe sich nicht so stark ausbreiten können, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Als die Flammen gelöscht waren, konnten fast alle Bewohner wieder in ihr Zuhause zurückkehren. Die Brandwohnung ist allerdings vorerst nicht mehr bewohnbar. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Informationen.

In dem Gebäude befinden sich Wohnungen, die Senioren das Leben im Alter erleichtern sollen. Im Gegensatz zu Pflegeheimen oder Angeboten des betreuten Wohnens gebe es dort keine Pflegekräfte, sagte der Feuerwehrsprecher.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Feuerwehr rettet Bewohner über Drehleiter
Blaulicht

Feuerwehr rettet Bewohner über Drehleiter

Wegen eines Wohnungsbrandes musste am Freitag die Feuerwehr in Dossenheim ausrücken. Den Brand brachte sie schnell unter Kontrolle, doch der Schaden ist erheblich.

01.05.2026

Hemsbach: Feuer in Unterkunft – Menschen über Drehleiter gerettet 
Hoher Sachschaden

Hemsbach: Feuer in Unterkunft – Menschen über Drehleiter gerettet 

Ein Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in Hemsbach hat am Freitagmittag zu Menschenrettungen und erheblichem Sachschaden geführt. Ein Mensch wurde verletzt.

17.01.2026

Feuerwehr rettet Person aus brennender Wohnung
Brände

Feuerwehr rettet Person aus brennender Wohnung

In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Ein Mensch wird gerettet - und ist so stark verletzt, dass er in ein Krankenhaus gefahren wird.

31.05.2025

Zwei Menschen bei Feuer in Offenbach verletzt
Brände

Zwei Menschen bei Feuer in Offenbach verletzt

In der Küche einer Offenbacher Wohnung bricht ein Feuer aus. Zwei Bewohner löschen selbst und verhindern so eine weitere Ausbreitung der Flammen. Dabei werden sie aber selbst verletzt.

23.12.2024

Weinheimer Senioren verlieren bei Feuer ihr Obdach
Weinheim

Weinheimer Senioren verlieren bei Feuer ihr Obdach

Bei dem Feuer in einem Wohnblock am Multring verliert ein älteres Paar seine Wohnung. Der Schaden beläuft sich auf circa 200.000 Euro.

07.05.2024