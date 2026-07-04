Brand in Stuttgarter Großmarkt
Dichter Rauch über dem Neckar, Flammen im Industriegebiet: Die Feuerwehr bekämpft Flammen im Großmarkt.
Stuttgart (dpa) - In einem Stuttgarter Industriegebiet ist ein größeres Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brennt ein Hallenkomplex des Großmarktes. Zahlreiche Feuerwehrleute sind dabei, die Flammen zu löschen, wie die Feuerwehr auf X mitteilte. Über Verletzte war nach Angaben der Polizei zunächst nichts bekannt.
Über Warn-Apps informierte die Feuerwehr am späten Abend die Bevölkerung. Es komme wegen eines Großbrandes zu einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung in dem betroffenen Stadtteil, hieß es dort. Auch auf Bildern war der Rauch und Feuerschein schon vom weiten zu sehen.
Auf dem Großmarkt sind eigenen Angaben zufolge mehr als 100 Import- und Großhandelsfirmen angesiedelt. Sie verkaufen frische Waren wie Obst und Gemüse für Hotels und Gaststätten, aber auch Blumen werden dort an Blumenläden verkauft.