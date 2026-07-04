Feuerwehr im Einsatz

Brand in Stuttgarter Großmarkt

Dichter Rauch über dem Neckar, Flammen im Industriegebiet: Die Feuerwehr bekämpft Flammen im Großmarkt.

Feuerwehrleute versuchen die Flammen zu löschen. (Symbolbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Feuerwehrleute versuchen die Flammen zu löschen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa) - In einem Stuttgarter Industriegebiet ist ein größeres Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brennt ein Hallenkomplex des Großmarktes. Zahlreiche Feuerwehrleute sind dabei, die Flammen zu löschen, wie die Feuerwehr auf X mitteilte. Über Verletzte war nach Angaben der Polizei zunächst nichts bekannt. 

Über Warn-Apps informierte die Feuerwehr am späten Abend die Bevölkerung. Es komme wegen eines Großbrandes zu einer starken Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung in dem betroffenen Stadtteil, hieß es dort. Auch auf Bildern war der Rauch und Feuerschein schon vom weiten zu sehen. 

Eine große Rauchwolke zieht über den Neckar. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Eine große Rauchwolke zieht über den Neckar.

Auf dem Großmarkt sind eigenen Angaben zufolge mehr als 100 Import- und Großhandelsfirmen angesiedelt. Sie verkaufen frische Waren wie Obst und Gemüse für Hotels und Gaststätten, aber auch Blumen werden dort an Blumenläden verkauft.

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