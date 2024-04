Brand in Teeküche eines Gymnasiums

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Gymnasium in Rüsselsheim ist ein Schaden zwischen 20.000 und 25.0000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Feuer sei am Samstag in der Teeküche der Schule im Kreis Groß-Gerau ausgebrochen. Die Brandursache sei bisher unklar. Der Schulbetrieb werde nicht beeinträchtigt.