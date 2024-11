Feuer in Autowerkstatt in Rüsselsheim

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Wegen eines Feuers in einer Autowerkstatt in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) waren Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Wie die Polizei mittelte, war der Dachstuhl des Gebäudes am frühen Morgen in Brand geraten. Nach derzeitigem Kenntnisstand seien die Flammen von mehreren Zugführern, die auf der nahegelegenen Bahnstrecke unterwegs waren, bemerkt worden.