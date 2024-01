Leeres Gebäude brennt vollständig aus: Bahnstrecke gesperrt

Rodgau (dpa/lhe) - Im Landkreis Offenbach ist ein leerstehendes Gebäude vollständig ausgebrannt. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 600.000 Euro, niemand sei verletzt worden. Das Feuer sei am frühen Montagmorgen im Keller des ehemaligen Firmengeländes in Rodgau ausgebrochen und habe sich auf die weiteren Etagen und den Dachstuhl ausgebreitet. Feuerwehrkräfte waren bis in die Mittagsstunden damit beschäftigt, die Flammen zu löschen.