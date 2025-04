Eberdingen (dpa/lsw) - Ein brennender Sperrmüllhaufen im Hof hat den Dachstuhl eines Wohnhauses nordwestlich von Stuttgart in Brand gesetzt. Die Flammen seien auf das Gebäude in Eberdingen übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Verletzt wurde demnach niemand.