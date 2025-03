Dachstuhl in Flammen - geschätzt 250.000 Euro Schaden

Hirschberg an der Bergstraße (dpa/lsw) - Rund 250.000 Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen bei einem Wohnhausbrand in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) entstanden. Der Dachstuhl des Reihenhauses stand in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen.